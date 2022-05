Zangrillo: «Chiedo scusa ai tifosi, li abbiamo traditi. Loro non meritano la Serie B. Il Genoa sì» (Di domenica 15 maggio 2022) Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-Genoa, il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo. «Il vero valore del Genoa sono i tifosi, io stavo molto meglio quando stavo con Loro, mi assumo tutte le responsabilità del mio ruolo, sono qua a dire Loro che comprendo perfettamente i Loro sforzi e il Loro dolore, è inutile pensare a strane alchimie. Riconosco gli sforzi di tutti, squadra e staff, ma i veri valori del Genoa sono i colori e i tifosi, tutto il resto non conta nulla». In prospettiva futura avete pensato di migliorare la squadra? In quali settori? «Non voglio essere ridicolo o banale, la squadra va rinforzata in ogni settore, è inutile che mi metta a cercare di coprire di congetture il futuro, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-, il presidente del, Alberto. «Il vero valore delsono i, io stavo molto meglio quando stavo con, mi assumo tutte le responsabilità del mio ruolo, sono qua a direche comprendo perfettamente isforzi e ildolore, è inutile pensare a strane alchimie. Riconosco gli sforzi di tutti, squadra e staff, ma i veri valori delsono i colori e i, tutto il resto non conta nulla». In prospettiva futura avete pensato di migliorare la squadra? In quali settori? «Non voglio essere ridicolo o banale, la squadra va rinforzata in ogni settore, è inutile che mi metta a cercare di coprire di congetture il futuro, ...

Advertising

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Alberto Zangrillo: 'Chiedo scusa ai tifosi, abbiamo sbagliato anche noi' - buoncalcio : #Genoa, Zangrillo: “Chiedo scusa a tifosi, abbiamo tradito le loro aspettative” - charliemchouse : Alberto Zangrillo: 'Chiedo scusa ai tifosi, abbiamo sbagliato anche noi' - anteprima24 : ** #Zangrillo non cerca alibi: 'Chiedo scusa ai tifosi, quando una squadra non segna merita la B' **… - calcioverticale : “Il Genoa merita la Serie B, i tifosi del Genoa non meritano la Serie B. Abbiamo tradito la loro fiducia e chiedo s… -