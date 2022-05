WWE | Rivelato il prossimo membro del Judgement Day?

(Di domenica 15 maggio 2022) A partire da WrestleMania, la WWE ha iniziato a costruire la stable di Edge, aggiungendo pezzi del puzzle un passo alla volta: infatti, proprio a WM Damian Priest si è unito alla Rated R Superstar e il mese successivo (a WM Backlash) Rhea Ripley ha seguito le orme dell’Archer of Infamy. Già durante la puntata post PPV, Edge aveva dichiarato di voler aggiungere altri membri alla stable e nelle ultime ore, le voci attorno al possibile nuovo elemento del gruppo sono aumentate incredibilmente. Un clamoroso colpo di scena? Inizialmente, tra gli indiziati a unirsi alla neonata fazione c’era Ciampa, appena arrivato da NXT e indicato come possibiledel gruppo per via della rabbia mostrata nei suoi ultimi attacchi ad Ali. Secondo Brad Shepard, che ha parlato nel suo Unleashed Patreon, i piani della federazione sarebbero ben diversi:“A quanto pare, i piani ...

