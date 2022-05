WWE | La gimmick di Madcap Moss potrebbe essere radicalmente cambiata

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 15 maggio 2022) A WrestleMania Backlashha portato a casa la vittoria, sconfiggendo l’ex alleato Happy Corbin. Nell’episodio di SmackDown di venerdì, però, Corbin si è vendicato con gli interessi colpendolo con diverse sediate.è stato portato in ospedale per accertamenti, con la WWE che ha successivamente comunicato che il medesimo ha riportato un trauma cervicale. L’infortunio dovrebbeun work per consentire un rivoluzionamento del personaggio di, che dovrebbe abbandonare le attuali vesti di. Possibile cambio diSecondo le informazioni raccolte da Wrestlingnews.co,non sarebbe alle prese con alcun infortunio. L’attacco ai suoi danni da parte di Happy Corbin sarebbe servito a ...