WWE: Due match di primo piano annunciati per NXT In Your House (Di domenica 15 maggio 2022) La WWE ha deciso di movimentare un po’ questa domenica di relax per il wrestling lanciando due annunci per il prossimo PPV di NXT. Sul sito ufficiale della compagnia, infatti, sono stati annunciati due importanti match per l’evento di sabato 4 giugno, entrambi validi per il titolo. Cameron Grimes difende il titolo Cameron Grimes difenderà il titolo del Nord America dall’assalto dell’ex campione Carmelo Hayes. Grimes era stato già protagonista di una splendida difesa contro Hayes nell’episodio speciale di NXT denominato Spring Breakin, in un match in cui era coinvolto anche Solo Sikoa. Adesso ad Hayes è stata concessa una nuova chance, questa volta in un match singolo, che sa tanto di ultima chance. Pretty Deadly vs. The Creed Brothers match che era nell’aria, dato che i Pretty Deadly ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 15 maggio 2022) La WWE ha deciso di movimentare un po’ questa domenica di relax per il wrestling lanciando due annunci per il prossimo PPV di NXT. Sul sito ufficiale della compagnia, infatti, sono statidue importantiper l’evento di sabato 4 giugno, entrambi validi per il titolo. Cameron Grimes difende il titolo Cameron Grimes difenderà il titolo del Nord America dall’assalto dell’ex campione Carmelo Hayes. Grimes era stato già protagonista di una splendida difesa contro Hayes nell’episodio speciale di NXT denominato Spring Breakin, in unin cui era coinvolto anche Solo Sikoa. Adesso ad Hayes è stata concessa una nuova chance, questa volta in unsingolo, che sa tanto di ultima chance. Pretty Deadly vs. The Creed Brothersche era nell’aria, dato che i Pretty Deadly ...

