Wta Strasburgo 2022: il montepremi e il prize money (Di domenica 15 maggio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Strasburgo 2022, importante torneo sulla terra rossa francese di scena dal 14 al 21 maggio. Karolina Pliskova guiderà il seeding dell’evento transalpino, un ritorno alle competizioni complesso per la ceca, a lungo ferma per problemi fisici; non solo la big server gemella di Kristyna, ma anche un’altra presenza rilevante in tabellone: Angelique Kerber, ex numero uno del mondo e testa di serie numero 2 a Strasburgo. A proposito di campionesse Slam, impossibile non menzionare anche Sloane Stephens, certamente non una specialista sulla terra battuta, ma in generale una giocatrice dal grande valore; il pubblico francese potrà inoltre apprezzare le prodezze di Viktorija Golubic, dotata di un rovescio a una mano semplicemente sublime. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ile ildel Wta 250 di, importante torneo sulla terra rossa francese di scena dal 14 al 21 maggio. Karolina Pliskova guiderà il seeding dell’evento transalpino, un ritorno alle competizioni complesso per la ceca, a lungo ferma per problemi fisici; non solo la big server gemella di Kristyna, ma anche un’altra presenza rilevante in tabellone: Angelique Kerber, ex numero uno del mondo e testa di serie numero 2 a. A proposito di campionesse Slam, impossibile non menzionare anche Sloane Stephens, certamente non una specialista sulla terra battuta, ma in generale una giocatrice dal grande valore; il pubblico francese potrà inoltre apprezzare le prodezze di Viktorija Golubic, dotata di un rovescio a una mano semplicemente sublime. Il ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Cristiana Ferrando nel turno decisivo… - sportface2016 : #WtaStrasburgo 2022: il programma e gli orari di domenica 15 maggio - sportface2016 : #WtaStrasburgo 2022: il tabellone principale, presenti #Pliskova e #Kerber - livetennisit : WTA 250 Strasburgo: Il Main Draw. Camila Giorgi si cancella. Nessuna italiana al via - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Cristiana Ferrando (LIV… -