WTA Roma 2022: è il giorno della finale. Ons Jabeur sfida l’imbattibile Iga Swiatek (Di domenica 15 maggio 2022) La miglior finale possibile. L’ultimo atto degli Internazionali d’Italia femminili mette di fronte le due giocatrici più forti del momento. Da una parte l’imbattibile Iga Swiatek e dall’altra parte Ons Jabeur, l’unica che sembra poter essere in grado di provare a fermare il dominio della polacca. Sono ventisette i successi consecutivi della numero uno del mondo, che va a caccia del quinto titolo di questa stagione, il secondo di fila al Foro Italico dopo quello dello scorso anno. Nelle quattro finali finora disputate Swiatek ha concesso al massimo cinque game all’avversaria (Sakkari a Miami), mostrando una superiorità davvero schiacciante. Anche a Roma la numero uno del mondo ha dominato i suoi match, rischiando solo nel primo set del quarto di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La migliorpossibile. L’ultimo atto degli Internazionali d’Italia femminili mette di fronte le due giocatrici più forti del momento. Da una parteIgae dall’altra parte Ons, l’unica che sembra poter essere in grado di provare a fermare il dominiopolacca. Sono ventisette i successi consecutivinumero uno del mondo, che va a caccia del quinto titolo di questa stagione, il secondo di fila al Foro Italico dopo quello dello scorso anno. Nelle quattro finali finora disputateha concesso al massimo cinque game all’avversaria (Sakkari a Miami), mostrando una superiorità davvero schiacciante. Anche ala numero uno del mondo ha dominato i suoi match, rischiando solo nel primo set del quarto di ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo delle Finali - livetennisit : Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo delle Finali - MilicBobo : @Agenzia_Ansa Nowax antipatico per natura sta infettando da non vaccinato meta' roma ..prima vaccinatelo poi fatelo… - wandavero : @Ons_Jabeur @WTA @InteBNLdItalia #Jabeur ti auguro di diventare la nuova regina di Roma?????????? - TennisWorldit : Wta Roma - Swiatek non si ferma più: sarà la miglior finale possibile con Jabeur -