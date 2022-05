VIDEO Moto3 | GP Francia 2022 | gli highlights della gara | Foggia crolla nell’ultimo giro e vince Masia

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Dopo aver dominato in tutto il weekend a Le Mans, nel Gran Premio di, Dennisè venuto meno sul più bello: in testa, in, all’ultimo, l’azzurroLeopard Racing èto subendo ben tre sorpassi e concludendo, dunque, in quarta posizione. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato lo spagnolo Jaume, protagonista di un’ottima prestazione e già in mattinata aveva mostrato di avere un buon ritmo chiudendo davanti a tutti il warm-up; secondo posto per Ayumu Sasaki mentre Izan Guevara ha raggiunto il gradino più basso del podio. Come detto, Dennissi è piazzato al quarto posto, mentre Andrea Migno, in una prestazione non del suo livello, non è andato oltre ...