VIDEO | La Bloodline si gode l’imitazione da parte di giovani fan diventata virale

(Di domenica 15 maggio 2022) In questi giorni è diventatounpubblicato sul noto social TikTok dadi alcunifan di origine nigeriana nel quale li si vede imitare l’ingresso sullo stage della. Ilè stato realizzato da una giovane star di TikTok, che non è nuova a pubblicare contenuti di questo tipo. Paul Heyman stesso ha condiviso sul proprio profilo Twitter ile poi anche la WWE ha pubblicato le reazioni dellaal completo alla divertente imitazione.La WWE ha pubblicato sui propri canali social le reazione dellaal completo al, divenuto, in cuifan ne imitano ...

