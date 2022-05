Video Giro d'Italia 9ª tappa da Isernia al Blockhaus: la presentazione (Di domenica 15 maggio 2022) Dalla maglia rosa Lopez ai favoriti, passando per le chance degli Italiani, sono tanti gli interrogativi: guarda il Video di presentazione dell'inviato della Gazzetta, Ciro Scognamiglio Leggi su video.gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) Dalla maglia rosa Lopez ai favoriti, passando per le chance deglini, sono tanti gli interrogativi: guarda ildidell'inviato della Gazzetta, Ciro Scognamiglio

Advertising

giroditalia : ??Too late. ??Troppo tardi. #Giro - giroditalia : ?? GIRO EXPRESS | Tappa 8? Tappa tutta napoletana, patria della musica, del cibo, del grande abbigliamento e dell'i… - giroditalia : ??? Here we go! Stage 9 is underway. Today is Blockhaus day! ??? Ci siamo! La Tappa 9 è partita. Oggi è il giorno de… - FRANCKY1805 : RT @giroditalia: ?? La Storia del Giro ?? #Giro - PentellaAlessia : Ho letto in giro che poi lui non saprebbe cantare …….. vi pago la visita all’otorino ?? #Jeffsatur -