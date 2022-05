VIDEO Djokovic-Tsitsipas, highlights finale ATP Roma: il serbo vince gli Internazionali d’Italia (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic ha vinto il Masters 1000 di Roma. Il serbo ha conquistato gli Internazionali d’Italia, battendo il greco Stefanos Tsitsipas nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale. Il numero 1 al mondo si è imposto in due set e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo al Foro Italico, rilanciandosi definitivamente dopo un controverso avvio di stagione. Prestazione davvero rimarchevole da parte del balcanico, che ha soppiantato l’ellenico col punteggio di 6-0, 7-6(5). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Djokovic-Tsitsipas, finale del Masters 1000 di Roma. ATP Roma 2022, Novak Djokovic ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Novakha vinto il Masters 1000 di. Ilha conquistato gli, battendo il greco Stefanosnellaandata in scena sulla terra rossa della capitale. Il numero 1 al mondo si è imposto in due set e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo al Foro Italico, rilanciandosi definitivamente dopo un controverso avvio di stagione. Prestazione davvero rimarchevole da parte del balcanico, che ha soppiantato l’ellenico col punteggio di 6-0, 7-6(5). Di seguito ilcon glie la sintesi didel Masters 1000 di. ATP2022, Novak...

