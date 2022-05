VIDEO Calciomercato Sassuolo | Carnevali | “Attenti alle occasioni | come Orsolini!”

(Di domenica 15 maggio 2022) Le parole del direttore sportivo, che ha dettato le linee guida per la prossima sessione estiva delneroverde

... capitano azzurro, una cerimonia nel giorno dell'ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America : sul maxischermo è stato proiettato uncelebrativo mentre Insigne, l'unico ...1 Sono già passati 10 anni dal 13 maggio 2012, quando all'ultima giornata di campionato inglese la squadra allenata da Roberto Mancini batte 3 - 2 il Queens Park Rangers grazie ai gol di Dzeko e ... 'Lewandowski al Bayern fino al 2023': parola di Nagelsmann VIDEO Il derby emiliano va al Sassuolo, vittorioso 3-1 al Dall'Ara nella 37^ e penultima giornata di Serie A. In avvio ci prova Scamacca, a segno di testa al 35' dagli sviluppi di corner. Assist di Berardi, ...Secondo una clamorosa indiscrezione il Milan vorrebbe tentare lo scippo ai nerazzurri. Ci sarebbe già un'offerta monstre ...