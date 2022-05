Vicario vicino alla Fiorentina | trattativa in fase avanzata

(Di domenica 15 maggio 2022) per il portiere di proprietà del Cagliari Secondo Tuttomercatoweb, il portiere dell’Empoli ma in prestito dal Cagliari Guglielmosarebbe a un passo d. Laprocede spedita: i viola sono davvero vicini a. Anche il club Lazio segue il giocatore, ma lacome detto è in netto vantaggio forte dei contatti avviati da tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...mancano quindi in questo weekend perché logicamente il momento dei verdetti si fa sempre più... In difesa Romagnoli e Luperto centrali davanti al portiere, come terzini ecco invece ...... Juventus - Inter 2 - 4: doppietta di Perisic Pronti via e l'Empoli vaal gol: Cutrone a tu ... Nella ripresa al minuto 55'si produce in una parata strepitosa su Bonazzoli: tiro di testa ...Bene o male, la squadra isolana dovrà farsi trovare preparata perché il timer d’inizio partita è sempre più vicino allo zero. Le parate di Guglielmo Vicario contro la Salernitana hanno tenuto a galla ...Vicario ancora protagonista. Prestazione top del giovane portiere dell’Empoli che ruba le attenzioni di Lazio e Fiorentina Una prestazione che non lascia indifferenti. Guglielmo Vicario, nella gara di ...