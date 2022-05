Via alla fase tre della guerra: ritiro totale dei russi da Nord (Di domenica 15 maggio 2022) L’armata di Putin rinuncia a Izyum dopo Kharkiv e punta a saldare i territori separatisti con il Sud e la Crimea Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) L’armata di Putin rinuncia a Izyum dopo Kharkiv e punta a saldare i territori separatisti con il Sud e la Crimea

Advertising

LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - Antonio_Tajani : Caro @GiuseppeConteIT l’adesione alla via della Seta non è una questione formale, ma di sostanza.All’epoca l’Italia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | È iniziato a Kiev il primo processo per crimini di guerra che vede alla sbarra il primo soldato russo, Va… - Miradouro_it : RT @Elmulta1: Riesco dopo 4 mesi con un sotterfugio,a fare una videochiamata nella RSA con mia zia di 90 anni. 'Portami via da qui, le mie… - ChiaraNiccolai3 : RT @LCuccarini: Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti nel cuore… -