Vi spiego perché Putin è il miglior impiegato della Nato. Parla Parsi (Di domenica 15 maggio 2022) Vladimir Putin è il miglior impiegato della Nato, è lui ad aver provocato la fine della neutralità di quei paesi che, per paura, oggi vogliono aderire all’alleanza atlantica. Lo dice a Formiche.net Vittorio Emanuele Parsi, professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e uno dei politologi italiani più esperti, autore de “Titanic – naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale” (Il Mulino), secondo cui il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan non è più credibile come negoziatore tra Ucraina e Russia. È credibile il presidente turco come mediatore nel conflitto russo-ucraino dopo la sua contrarietà all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato? Assolutamente no, perché sta mettendo a repentaglio la posizione condivisa ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) Vladimirè il, è lui ad aver provocato la fineneutralità di quei paesi che, per paura, oggi vogliono aderire all’alleanza atlantica. Lo dice a Formiche.net Vittorio Emanuele, professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e uno dei politologi italiani più esperti, autore de “Titanic – naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale” (Il Mulino), secondo cui il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan non è più credibile come negoziatore tra Ucraina e Russia. È credibile il presidente turco come mediatore nel conflitto russo-ucraino dopo la sua contrarietà all’ingresso di Svezia e Finlandia nella? Assolutamente no,sta mettendo a repentaglio la posizione condivisa ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Quello che stanno facendo alla #Berlinguer è allucinante. Vi spiego perché (VIDEO) ???? - NicolaPorro : Ho ricevuto questa lettera da parte di una mamma sulle #mascherine. Non potevo non pubblicarla. E quello che mi rac… - enpaonlus : Filippo Maturi visita il canile Enpa di Verona. “Vi spiego perché è il migliore d’Italia” - SandriUmberto : @matteorenzi Mi spiego meglio Matteo: lavoro per te 40 ore la settimana a 7 euro/ora. Nemmeno 1200 euro. Ma poi ne… - hillbilly39012 : RT @dopoilpunto: Vi spiego cosa vuol dire essere esauriti: ieri ho comprato un pollo arrosto per la cena, rientrando l'ho messo nel forno (… -