Verissimo, Raoul Bova senza freni: "Ho deciso di non …" (Di domenica 15 maggio 2022) Così come ogni weekend anche ieri, sabato 14 maggio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo ovvero il celebre programma condotto da Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti che si sono susseguiti all'interno dello studio televisivo, tra questi anche il noto attore Raoul Bova attuale protagonista della fiction di Rai 1 Don Matteo. L'attore durante l'intervista ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei figli più grandi e ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Raoul Bova ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Raoul Bova è stato uno dei protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda nel pomeriggio di ieri. Il noto attore nel corso dell'intervista ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte ...

