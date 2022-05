Venezia | occupata la fondazione dell’oligarca russo Leonid Mikhelson | «Contro gli imperi e contro le guerre»

(Di domenica 15 maggio 2022) È statala sede didellad’arte V-A-C, fondata dall’oligarcadel gas. «glile. Costruiamo auto-organizzazione e reti di solidarietà dal basso» è lo slogan dei manifestanti che hanno preso illlo del palazzo., 66 anni, è un miliardario, presidente del Cda e maggiore azionista del colosso del gas Novatek, la seconda compagnia del settore russa dopo Gazprom. La sua, la V-A-C, ha sede anche a Mosca, in un edificio progettato dall’architetto italiano Renzo Piano, ed è nota per lo spazio che ...

13.55 Ucraina, blitz ala sede della Fondazione russa "Contro gli imperi e contro le guerre. Costruiamo autoorganizzazione e reti di solidarietà dal basso". Con questo slogan è ...statala sede didella fondazione d'arte V - A - C , fondata dall'oligarca russo del gas Leonid Mikhelson. "Contro gli imperi e contro le guerre. Costruiamo auto - organizzazione e reti di ... Blitz a Venezia, occupata la sede della fondazione d'arte di Mikhelson, oligarca russo del gas legato al Cremlino Appartenenti al Li.S.C. collettivo universitario Ca' Bembo Liberata e ai centri sociali del Nordest hanno occupato alle Zattere il palazzo sede della V-A-C Foundation, l'organizzazione privata interna ...