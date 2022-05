Advertising

hiboss_hiboss : RT @LVDA_Acid: @tytustyberiusz Si, l’h postato l’altro giorno. Qui Repubblica/Corriere edicola e digitale - LVDA_Acid : @tytustyberiusz Si, l’h postato l’altro giorno. Qui Repubblica/Corriere edicola e digitale - Walterbart1 : @MCapisani offre a noi lettori un ultimo dato significativo della salute dei giornali: le vendite totali individual… - LVDA_Acid : @tornado_45 @Gitro77 Non l'avevo notato...forse perchè la situazione è drammatica? Repubblica, vendite edicola Feb… -

Blitz quotidiano

indei giornali quotidiani italiani, un marzo da dimenticare. Così come un po' tutti i mesi da dieci anni a questa parte . E i prossimi 10 anni, a botte da 10 per cento di calo all'...L'incremento delleda nuove commesse sta infatti proseguendo in linea con le previsioni, ...13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR* iscriviti alla newsletter Leggi qui il GdB inoggi ... Vendite in edicola dei giornali italiani, estinti fra 10 anni Il digitale cresce dell'1 per cento ROMA, 14 MAG - Il Portogallo ha bloccato la vendita di una villa da 10 milioni di euro di proprietà del miliardario russo Roman Abramovich. Lo scrive il quotidiano Publico. La proprietà si trova nell' ...L’elenco di tutti i punti vendita che non interrompono la loro attività e mettono a disposizione del pubblico il nostro giornale ...