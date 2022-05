Vangelo di oggi, domenica 15 Maggio 2022: Gv 13,31-33a.34-35 | Commento di Papa Francesco (Di domenica 15 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di domenica 15 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli”. “Gesù ci mostra la strada per seguirlo, la strada dell’amore. Il comandamento di Cristo è nuovo perché L'articolo Vangelo di oggi, domenica 15 Maggio 2022: Gv 13,31-33a.34-35 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 15 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi15, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli”. “Gesù ci mostra la strada per seguirlo, la strada dell’amore. Il comandamento di Cristo è nuovo perché L'articolodi15: Gv 13,31-33a.34-35diproviene da La Luce di Maria.

