Valerio Onida, martedì i funerali dell'ex presidente della Corte Costituzionale a Milano

Domenica pomeriggio, a Milano, si è aperta la camera ardente del professor Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, morto sabato all'età di 86 anni. I funerali si terranno martedì alle 14.45 nella chiesa di san Marco a Milano, di cui il professore era "cittadino benemerito". Avvocato e professore ordinario all'Università Statale di Milano per 26 anni – dal 1983 al 2009, nel 1996 fu eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta comune, mentre nel 2004 ne divenne presidente. Terminato il mandato da giudice Costituzionale, a quasi settant'anni, iniziò a fare volontariato allo ...

