Valeria Marini ha un nuovo fidanzato: è amico delle Selassiè (Di domenica 15 maggio 2022) La showgirl ritrova l’amore: Valeria Marini fidanzata con l’amico di Jessica e Lulù Selassiè Una ventata di freschezza è appena sbarcata nella vita di Valeria Marini. La showgirl, dopo aver visto interrompersi la relazione con Patrick Baldassarri (con il quale prese parte a Temptation Island Vip), sarebbe stata travolta di nuovo dall’amore. Chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa? Eddy Siniscalchi, un volto che non è nuovo al mondo dello spettacolo. Infatti, spesso e volentieri lo abbiamo visto frequentare volti celebri del mondo dello spettacolo. Tra l’altro il nuovo fidanzato dell’attrice e showgirl sarda è un caro amico di Jessica e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, con le quali, poco dopo la fine del ... Leggi su 361magazine (Di domenica 15 maggio 2022) La showgirl ritrova l’amore:fidanzata con l’di Jessica e LulùUna ventata di freschezza è appena sbarcata nella vita di. La showgirl, dopo aver visto interrompersi la relazione con Patrick Baldassarri (con il quale prese parte a Temptation Island Vip), sarebbe stata travolta didall’amore. Chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa? Eddy Siniscalchi, un volto che non èal mondo dello spettacolo. Infatti, spesso e volentieri lo abbiamo visto frequentare volti celebri del mondo dello spettacolo. Tra l’altro ildell’attrice e showgirl sarda è un carodi Jessica e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, con le quali, poco dopo la fine del ...

