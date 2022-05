(Di domenica 15 maggio 2022) Una vacanza da sogno insieme al fidanzato.torna20(mostra le foto in cui da piccola ci era stata per la prima volta) e sfoggia il bikini in un vero e proprio paradiso terrestre. Collana di fiori colorati al collo, lei e Luca Vezil si godono mare, sole e passione.aver festeggiato il compleanno di Chiarain Sicilia,ha preso il volo per l’ennesimo appuntamento fashion. Impegnata per lavoro con shooting fatati ed eventi mondani, la sorella dell’influencer sfoggia le sue curve al sole con spiagge da sogno a fare da sfondo. L'articolo proviene da Corriere.

Advertising

LBaccio : @PoiSonSara_ Mi chi cazz’è Valentina Ferragni? ?? - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Valentina Ferragni alle Hawaii, 20 anni dopo #valentinaferragni - MediasetTgcom24 : Valentina Ferragni alle Hawaii, 20 anni dopo #valentinaferragni - crystalmethss : la bionda a sinistra è valentina ferragni - miss_aurora1077 : Labello by Valentina Ferragni ?????????????????? Vide0 -

Chiaradurante la fashion week parigina ne ha indossato un modello super pop in fucsia con ... E ad amare particolarmente questo outfit è anche la sorella, che in occasione proprio ...Una vacanza in Paradiso per dimenticare, almeno per qualche giorno, i guai di salute.ha tenuto informati i fan e i follower di Instagram pubblicando a cadenza quotidiana foto, video, post e Stories delle sue vacanze alle Hawaii, in coppia con il compagno Luca Vezil .Belen è sempre al centro dei gossip. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha pubblicato molte foto su Instagram e fra queste ne spunta una che ha ...La tuta aderente alla catwoman promette di essere il must have di questa primavera/estate 2022: ecco come indossarla.