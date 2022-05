(Di domenica 15 maggio 2022)ha solo 17ma è già un: per tentare di portare via la madre da un pullmana fuoco in Ucraina, è rimasto gravemente ustionato e attualmente si trovain un ospedale di ...

Advertising

leggoit : Vadim eroe a 17 anni: ricoverato a Roma, voleva salvare la mamma. D'Amato: «Sono andato a trovarlo» -

leggo.it

ha solo 17 anni ma è già un: per tentare di portare via la madre da un pullman andato a fuoco in Ucraina, è rimasto gravemente ustionato e attualmente si trova ricoverato in un ospedale di ...... le nuove minacce sul fronte Ovest Ultrà della Dinamo Kiev, al fronte contro i russi come il nonno: chi è il comandante Denis Prokopenko, l'"" del discusso Reggimento Azov ... Vadim eroe a 17 anni: ricoverato a Roma, voleva salvare la mamma. D'Amato: «Sono andato a trovarlo» Vadim ha solo 17 anni ma è già un eroe: per tentare di portare via la madre da un pullman andato a fuoco in Ucraina, è rimasto gravemente ustionato e attualmente si trova ricoverato in un ospedale di ...