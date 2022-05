Usa, migliaia di persone in piazza per il diritto all’aborto: a Washington la marcia termina di fronte alla Corte Suprema – Video (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Stati Uniti scendono in piazza per il diritto all’aborto. migliaia di persone manifestano in tutto il paese da New York a Washington, da Los Angeles a Boston passando per Austin, bastione democratico del Texas repubblicano e ultraconservatore. Le proteste sono solo un assaggio dell’”estate di rabbia” che si paventa. In giugno infatti la Corte Suprema dovrà prendere una decisione e l’orientamento dei saggi, emerso dalla bozza di recente trapelata e pubblicata, è quello di capovolgere la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. Proprio la fuga di notizie dalla Corte Suprema agli inizi di maggio è alla base della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Stati Uniti scendono inper ildimanifestano in tutto il paese da New York a, da Los Angeles a Boston passando per Austin, bastione democratico del Texas repubblicano e ultraconservatore. Le proteste sono solo un assaggio dell’”estate di rabbia” che si paventa. In giugno infatti ladovrà prendere una decisione e l’orientamento dei saggi, emerso dbozza di recente trapelata e pubblicata, è quello di capovolgere la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. Proprio la fuga di notizie dagli inizi di maggio èbase della ...

