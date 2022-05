Usa, Descalzi premiato dall’Atlantic Council: prima volta per un italiano nella categoria Business Leadership (Di domenica 15 maggio 2022) L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi è stato insignito dall’Atlantic Council del Distinguished Business Leadership Award 2022. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per il ruolo “straordinario” da lui assunto nel settore energetico a livello internazionale, per la trasformazione tecnologica dell’azienda orientata alla completa decarbonizzazione entro il 2050, per il contributo portato sulla nuova sfida della sicurezza energetica italiana ed europea. È la prima volta che un italiano viene premiato nell’ambito della categoria Business Leadership. nella stessa serata il presidente del consiglio Mario Draghi ha ricevuto il Distinguished ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) L’Amministratore Delegato di Eni Claudioè stato insignitodel DistinguishedAward 2022. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per il ruolo “straordinario” da lui assunto nel settore energetico a livello internazionale, per la trasformazione tecnologica dell’azienda orientata alla completa decarbonizzazione entro il 2050, per il contributo portato sulla nuova sfida della sicurezza energetica italiana ed europea. È lache unvienenell’ambito dellastessa serata il presidente del consiglio Mario Draghi ha ricevuto il Distinguished ...

