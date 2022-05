Usa: cambiano i presidenti, resta il terrorismo suprematista e nazi - fascista (Di domenica 15 maggio 2022) Suprematismo bianco cresce. Con i suoi stragisti, con la lunga scia di sangue che lascia dietro di sé. Ieri con Trump, oggi con Biden. cambiano i presidenti ma il terrorismo nazi - fascista continua a ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) Suprematismo bianco cresce. Con i suoi stragisti, con la lunga scia di sangue che lascia dietro di sé. Ieri con Trump, oggi con Biden.ma ilcontinua a ...

Advertising

ilfabris : @MediasetTgcom24 #cucciologiraffa cammina con #tutori ormai alla stupidità non c’è’ più fine , glieli cambiano mano a mano che cresce ? #USA - pacifistavero : @FabGiagnoni Chissà con una bomba zar sulla testa se cambiano idea... Di una cosa sono stra sicuro. Se anziché esse… - aldotti : @aniello7779 Prima hanno armato l’ISIS ora l’AZOV….… cambiano i suonatori ma la musica è la stessa ..,0ppure cambi… - megan81480587 : @RadioPazzo @claudiocerasa Il generale Mini.Esperto in materie belliche E economiche.Uomo rinascimentale,versato ne… - mintaekun : @ladysunfloweer Amo non so ma spesso i gruppi kpoppini quando fanno i concerti in Europa e Usa cambiano le scalette… -