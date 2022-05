Usa a Mosca: referendum nel Donbass "Non solo Putin, anche Xi malato grave" (Di domenica 15 maggio 2022) Dialogo Washington-Mosca: referendum in Donbass e garanzie sul resto del paese. Il giallo dei generali. Le voci: "Putin ha una leucemia, Xi cura un aneurisma: entrambi a rischio golpe" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 15 maggio 2022) Dialogo Washington-ine garanzie sul resto del paese. Il giallo dei generali. Le voci: "ha una leucemia, Xi cura un aneurisma: entrambi a rischio golpe" Segui su affaritaliani.it

Advertising

martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - Agenzia_Ansa : Mentre Mario Draghi si prepara a volare negli Usa, in Italia cresce il pressing del fronte 'pacifista' che spinge p… - riotta : #Draghi insiste con @JoeBiden sulla necessità di imporre un negoziato a #Putin , il presidente Usa concorda, ma tem… - MarcoCaptain75 : RT @Miksecure: Putin ha detto ieri che renderà pubblico il piano che Usa e Ue avevano preparato per ridurre la popolazione con elementi bio… - FrancjKicca : RT @itsmeback_: Putin ha detto ieri che renderà pubblico il piano che Usa e Ue avevano preparato per ridurre la popolazione con elementi bi… -