Uomini e donne, polemica accesa tra Tina Cipollari e il cavaliere Fabio. E Maria De Filippi incalza (Di domenica 15 maggio 2022) Liti accese a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, il nuovo cavaliere Fabio si è presentato alle dame in modo pacifico, almeno inizialmente. Ma quando ha espresso pareri su alcune donne, la musica è cambiata. Fabio ha raccontato di essere stato un fotografo per le campagne pubblicitarie, per ben 30 anni. Ora, invece, lavora meno perchè «ha poca voglia». Originario di Milano abita vicino a Rio de Janeiro in inverno e, ora, sta dedicando il suo tempo alla musica. Scendendo nel dettaglio, il fotografo preannuncia di voler trovare una donna con determinate caratteristiche, senza smagliature e cellulite. Un messaggio che non è piacevole da passare sul piccolo schermo, eppure per Fabio parlare così è stato normale. E di certo, Tina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 15 maggio 2022) Liti accese a. Nella puntata di oggi, il nuovosi è presentato alle dame in modo pacifico, almeno inizialmente. Ma quando ha espresso pareri su alcune, la musica è cambiata.ha raccontato di essere stato un fotografo per le campagne pubblicitarie, per ben 30 anni. Ora, invece, lavora meno perchè «ha poca voglia». Originario di Milano abita vicino a Rio de Janeiro in inverno e, ora, sta dedicando il suo tempo alla musica. Scendendo nel dettaglio, il fotografo preannuncia di voler trovare una donna con determinate caratteristiche, senza smagliature e cellulite. Un messaggio che non è piacevole da passare sul piccolo schermo, eppure perparlare così è stato normale. E di certo,...

