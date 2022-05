“Unidiversità”, il nuovo progetto educativo degli Unfluencer (Di domenica 15 maggio 2022) MILANO – Gli Unfluencer sono un gruppo di sei giovani con oltre 2 milioni di followers, che propongono argomenti affrontati da diversi punti di vista. Hanno da poco lanciato il progetto “Unidiversità: PER UN’IN-FORMAZIONE LEGGERA”, che prevede l’utilizzo di più media come Instagram, Facebook, Tiktok e Twitch, nuova piattaforma considerata la tv del futuro, dove ogni domenica gli Unfluencer trasmettono live dal loro canale e all’interno del quale si svilupperanno format monotematici. Unidiversità sarà un vero e proprio Tour live e anche in streaming nelle scuole e Università per creare un network a livello nazionale. Unidiversità è un modello educativo e prevede una novità mai vista prima nel mondo della comunicazione. Si parlerà di Campagne di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) MILANO – Glisono un gruppo di sei giovani con oltre 2 milioni di followers, che propongono argomenti affrontati da diversi punti di vista. Hanno da poco lanciato il: PER UN’IN-FORMAZIONE LEGGERA”, che prevede l’utilizzo di più media come Instagram, Facebook, Tiktok e Twitch, nuova piattaforma considerata la tv del futuro, dove ogni domenica glitrasmettono live dal loro canale e all’interno del quale si svilupperanno format monotematici.sarà un vero e proprio Tour live e anche in streaming nelle scuole e Università per creare un network a livello nazionale.è un modelloe prevede una novità mai vista prima nel mondo della comunicazione. Si parlerà di Campagne di ...

