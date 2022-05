Una vita straordinaria. Cristiano legge la canonizzazione di De Foucauld (Di domenica 15 maggio 2022) Era difficile immaginare che Charles De Foucauld, il fratello universale, sarebbe stato elevato all’onore degli altari mentre la guerra sfida l’idea stessa di fratellanza, come sempre nei confronti armati, ma questa volta dal cuore dell’Europa. Quella di Charles De Foucauld è una delle figure di riferimento di questo pontificato, dell’enciclica Fratelli tutti, della teologia della fratellanza. Forse si spiega anche così che sia stato canonizzato non da solo, ma con molti altri nuovi santi e nuove sante. Nato a Strasburgo nel 1858, nobile, morì nel 1916 nel deserto del Sahara per mano di alcuni predoni che cercavano dei soldi che non aveva. Da ufficiale di cavalleria a monaco e poi eremita Charles De Foucauld fu un avamposto incredibile di fraternità in terre di imprese coloniali. Parlando di lui ha osservato con la solita accuratezza ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) Era difficile immaginare che Charles De, il fratello universale, sarebbe stato elevato all’onore degli altari mentre la guerra sfida l’idea stessa di fratellanza, come sempre nei confronti armati, ma questa volta dal cuore dell’Europa. Quella di Charles Deè una delle figure di riferimento di questo pontificato, dell’enciclica Fratelli tutti, della teologia della fratellanza. Forse si spiega anche così che sia stato canonizzato non da solo, ma con molti altri nuovi santi e nuove sante. Nato a Strasburgo nel 1858, nobile, morì nel 1916 nel deserto del Sahara per mano di alcuni predoni che cercavano dei soldi che non aveva. Da ufficiale di cavalleria a monaco e poi eremita Charles Defu un avamposto incredibile di fraternità in terre di imprese coloniali. Parlando di lui ha osservato con la solita accuratezza ...

