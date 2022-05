Una vita anticipazioni: Genoveva sconvolta dalla rivelazione di Natalia, come puniranno Marcos? (Di domenica 15 maggio 2022) Prontissimi come sempre per le anticipazioni che ci rivelano la trama delle prossime puntate di Una vita ! Iniziamo subito da domani, 16 maggio 2022, con le ultime news da Acacias 38, su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1388. come avrete visto, Genoveva ha capito che Natalia ha un segreto e che i suoi incubi in qualche modo, sono legati a Marcos. Nel frattempo Felipe continua a indagare convinto che Mendez avesse scoperto qualcosa di importante sull’omicidio di Felicia. Potrebbe esser stata davvero Soledad, a uccidere la moglie di Marcos? L’imprenditore di certo non se lo aspetta…Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di domani 16 maggio 2022. Una vita anticipazioni: la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 15 maggio 2022) Prontissimisempre per leche ci rivelano la trama delle prossime puntate di Una! Iniziamo subito da domani, 16 maggio 2022, con le ultime news da Acacias 38, su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1388.avrete visto,ha capito cheha un segreto e che i suoi incubi in qualche modo, sono legati a. Nel frattempo Felipe continua a indagare convinto che Mendez avesse scoperto qualcosa di importante sull’omicidio di Felicia. Potrebbe esser stata davvero Soledad, a uccidere la moglie di? L’imprenditore di certo non se lo aspetta…Ma vediamo leper la puntata di domani 16 maggio 2022. Una: la ...

