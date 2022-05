Una Vita, anticipazioni 16 maggio: per Alodia momento della verità sulla gravidanza. Grave telefonata per Marcos (Di domenica 15 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 16 maggio: cosa succederà domani? Le emozioni certamente non mancheranno neanche stavolta! Una Vita, anticipazioni 16 maggio: Casilda accompagna Alodia ad una visita medica Casilda, che pur disapprovando Alodia, le è sempre stata vicina nel travagliato periodo con Ignacio, si reca con lei dal dottore, per appurare se i sospetti della Exposito sulla sua gravidanza siano veri. Suor Sagrario chiama Marcos e … Marcos riceve una telefonata che lo allarma da Suor Sagrario, del convento dove ha fatto rinchiudere Anabel: sappiamo che la ragazza è fuggita! Ricomparirà? La risposta è sì! Non mancherà molto perché la Bacigalupe tornerà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 15 maggio 2022) Una16: cosa succederà domani? Le emozioni certamente non mancheranno neanche stavolta! Una16: Casilda accompagnaad una visita medica Casilda, che pur disapprovando, le è sempre stata vicina nel travagliato periodo con Ignacio, si reca con lei dal dottore, per appurare se i sospettiExpositosuasiano veri. Suor Sagrario chiamae …riceve unache lo allarma da Suor Sagrario, del convento dove ha fatto rinchiudere Anabel: sappiamo che la ragazza è fuggita! Ricomparirà? La risposta è sì! Non mancherà molto perché la Bacigalupe tornerà ...

