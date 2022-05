"Una situazione delicatissima": il dramma di Roberta Capua, con la suocera è finita in disgrazia (Di domenica 15 maggio 2022) A cuore aperto, Roberta Capua, che si confessa senza filtri in un'intervista concessa al settimanale Di Più. Intervista in cui senza troppi giri di parole confessa di avere dei problemi con la suocera. Proprio quella figura, quella della suocera, di cui ha recentemente parlato Papa Francesco, sottolineando con i fedeli come le suocere vanno amate per quello che sono e che non sono certo il diavolo. Il Pontefice aveva però invitato le suocere a migliorare il proprio carattere e a tenere un poco a freno la lingua. Ed ecco che la Capua afferma: "L'esperienza mi insegna che ha ragione il Papa: molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua. Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporti, distenderli, ma non sempre ci si riesce". E ancora, aggiunge: "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) A cuore aperto,, che si confessa senza filtri in un'intervista concessa al settimanale Di Più. Intervista in cui senza troppi giri di parole confessa di avere dei problemi con la. Proprio quella figura, quella della, di cui ha recentemente parlato Papa Francesco, sottolineando con i fedeli come le suocere vanno amate per quello che sono e che non sono certo il diavolo. Il Pontefice aveva però invitato le suocere a migliorare il proprio carattere e a tenere un poco a freno la lingua. Ed ecco che laafferma: "L'esperienza mi insegna che ha ragione il Papa: molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua. Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporti, distenderli, ma non sempre ci si riesce". E ancora, aggiunge: "Il ...

Advertising

Internazionale : L’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh, conosciuta da tutti i palestinesi, rischia di incendiare una situa… - GiovaQuez : Revelli: 'Non me ne intendo di armi ma più ce ne sono più persone muoiono. Non è certo l'invio delle nostre armi ch… - marattin : Un proficuo incontro all’ambasciata francese con @JLBourlanges , presidente della Commissione Esteri. Abbiamo discu… - ascochita : RT @wewstweet: Preciso: certo che i voti dipendono molto dalla situazione, non siamo sciocchi, ma una vittoria “politica” sarebbe stato far… - seiprofumata : RT @LeeSasi: La canzone dell'Ucraina è bellissima. Ma anche se la gente avesse votato per la situazione, vi fa così schifo dare una piccola… -