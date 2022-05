Un Posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 maggio 2022: Bianca in pericolo (Di domenica 15 maggio 2022) Un Posto al sole, durante la prossima settimana di programmazione, punterà i riflettori sulla piccola Bianca e sulla sua amica Gaia, come raccontano le anticipazioni dal 16 al 20 maggio. Intanto, Lara metterà Roberto con le spalle al muro con la notizia della sua gravidanza. L'imprenditore apparirà confuso e disorientato dopo quella rivelazione, soprattutto perché finalmente Marina sembrava più propensa a riavvicinarsi a lui. Dal canto suo, Viola proverà a parlare a cuore aperto ai suoi alunni a proposito del tema della criminalità, ma i suoi tentativi sembreranno vani, mentre Renato prometterà a Raffaele di non approfittare più di Giuditta. Tuttavia, ben presto Poggi tradirà i propri propositi e chiederà l'aiuto della donna. In seguito, Viola chiederà a Michele di recarsi a scuola per ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 15 maggio 2022) Unal, durante la prossima settimana di programmazione, punterà i riflettori sulla piccolae sulla sua amica Gaia, come raccontano ledal 16 al 20. Intanto, Lara metterà Roberto con le spalle al muro con la notizia della sua gravidanza. L'imprenditore apparirà confuso e disorientato dopo quella rivelazione, soprattutto perché finalmente Marina sembrava più propensa a riavvicinarsi a lui. Dal canto suo, Viola proverà a parlare a cuore aperto ai suoi alunni a proposito del tema della criminalità, ma i suoi tentativi sembreranno vani, mentre Renato prometterà a Raffaele di non approfittare più di Giuditta. Tuttavia, ben presto Poggi tradirà i propri propositi e chiederà l'aiuto della donna. In seguito, Viola chiederà a Michele di recarsi a scuola per ...

