Ultimo giorno del Gran Carnevale di Maiori (Di domenica 15 maggio 2022) di Monica De Santis Cala il sipario oggi a Maiori con l'Ultimo appuntamento del Gran Carnevale di primavera, che ha iniziato la sua storia nel 1971 con "rappresentazioni sceniche", ossia vere e proprie scenette teatrali, assolutamente studiate, divertentissime e con coreografie ricercate, spesso con stornelli e musiche create ad hoc e allestite su palchi in movimento. A detta dei testimoni, la manifestazione nasce proprio dall'eterna competizione tra vicini di casa, in questo caso i cittadini di Minori che, in anticipo, già alla fine dei fantastici anni '60 organizzavano una sfilata di gruppi con maschera a tema, ospitando di consueto amici delle altre cittadine della Costiera. Una sfida durata negli anni e che è diventata una vera e propria festa che coinvolgete tutti i residenti e non solo. Si conclude oggi il ...

