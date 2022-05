Ultime Notizie – Svezia, premier Andersson: “Fuori da Nato siamo vulnerabili” (Di domenica 15 maggio 2022) Se la Svezia restasse l’unico Paese nella regione Fuori dalla Nato – con l’ingresso imminente della Finlandia – “saremmo in una posizione molto vulnerabile”. Lo ha detto la premier svedese Magdalena Andersson in una conferenza stampa, dopo che il suo Partito socialdemocratico al governo si è espresso a favore della richiesta di adesione di Stoccolma all’Alleanza atlantica. In quanto membri della Nato, ha affermato, la Svezia “otterrà” più sicurezza e “sarà fornitore di sicurezza”. Durante una riunione straordinaria che si è tenuta oggi, la direzione del partito socialdemocratico ha deciso che il partito “lavorerà a una candidatura della Svezia alla Nato”. In una nota diffusa dal partito si legge che, nel caso di via libera ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Se larestasse l’unico Paese nella regionedalla– con l’ingresso imminente della Finlandia – “saremmo in una posizione molto vulnerabile”. Lo ha detto lasvedese Magdalenain una conferenza stampa, dopo che il suo Partito socialdemocratico al governo si è espresso a favore della richiesta di adesione di Stoccolma all’Alleanza atlantica. In quanto membri della, ha affermato, la“otterrà” più sicurezza e “sarà fornitore di sicurezza”. Durante una riunione straordinaria che si è tenuta oggi, la direzione del partito socialdemocratico ha deciso che il partito “lavorerà a una candidatura dellaalla”. In una nota diffusa dal partito si legge che, nel caso di via libera ...

