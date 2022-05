Ultime Notizie – Kalush Orchestra, cantante va in guerra dopo Eurovision 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Oleh Psjuk, il frontman della Kalush Orchestra che ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2022, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nella guerra in corso in Ucraina contro la Russia. E’ quanto si legge sul Daily Mail. Psiuk è stato fotografato mentre – dopo avere caricato i suoi effetti personali su un taxi – abbracciava la sua ragazza Oleksandra fuori dal suo hotel a Torino, in Italia, prima di partire per difendere l’Ucraina con indosso il suo caratteristico cappello rosa e uno zaino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Oleh Psjuk, il frontman dellache ha trionfato all’Song Contest, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nellain corso in Ucraina contro la Russia. E’ quanto si legge sul Daily Mail. Psiuk è stato fotografato mentre –avere caricato i suoi effetti personali su un taxi – abbracciava la sua ragazza Oleksandra fuori dal suo hotel a Torino, in Italia, prima di partire per difendere l’Ucraina con indosso il suo caratteristico cappello rosa e uno zaino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - saccogen : RT @laltra_opinione: Una buona notizia: per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il #Covid in Ital… - silvionicolini : +++Buonasera+++ Le ultime notizie, moto interessanti! - corgiallorosso : #Atalanta sconfitta a San Siro dal #Milan: -1 dalla #Roma ad una giornata dal termine - laltra_opinione : Una buona notizia: per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il #Covid in I… -