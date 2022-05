Ultime Notizie – Guerra Ucraina, 007 Gb: “Russia ha perso un terzo forze terra” (Di domenica 15 maggio 2022) Guerra Ucraina, la Russia ha perso un terzo delle sue truppe di terra e l’offensiva nel Donbass ha perso slancio e ha un “ritardo notevole”. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra. “Nonostante progressi iniziali su scala ridotta, nell’ultimo mese la Russia non è riuscita a ottenere conquiste territoriali sostanziali, mantenendo livelli di logoramento costantemente elevati. Ora – si legge – la Russia ha probabilmente subito perdite pari a un terzo delle forze di combattimento di terra impegnate a febbraio” quando Vladimir Putin ha annunciato l’ “operazione militare speciale” in Ucraina. “Le forse russe sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022), lahaundelle sue truppe die l’offensiva nel Donbass haslancio e ha un “ritardo notevole”. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra. “Nonostante progressi iniziali su scala ridotta, nell’ultimo mese lanon è riuscita a ottenere conquiste territoriali sostanziali, mantenendo livelli di logoramento costantemente elevati. Ora – si legge – laha probabilmente subito perdite pari a undelledi combattimento diimpegnate a febbraio” quando Vladimir Putin ha annunciato l’ “operazione militare speciale” in. “Le forse russe sono ...

