Ultime Notizie – Giro d’Italia 2022, Hindley vince nona tappa (Di domenica 15 maggio 2022) L’australiano Jay Hindley vince la nona tappa del Giro d’Italia 2022, la Isernia-Blockhaus di 191 km. Il corridore della Bora Hansgrohe precede Richard Carapaz (Ineos Grenadier), terzo Romain Bardet (Dsm). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) resta in Maglia Rosa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) L’australiano Jayladel, la Isernia-Blockhaus di 191 km. Il corridore della Bora Hansgrohe precede Richard Carapaz (Ineos Grenadier), terzo Romain Bardet (Dsm). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) resta in Maglia Rosa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Bombe al fosforo sull'#Azovstal, il #video che inchioda i russi: pioggia di fuoco a #Mariupol #ucraina #russia #mariupol #gue… - LucaGue52011811 : RT @AlessiaDream001: @ultimenotizie noi invece stiamo aspettando Putin che arriva in Italia per far chiudere sto cesso di ultime notizie ah… - Parpiglia : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Sono 27.162 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 62.… - virtualex71 : RT @AlessiaDream001: @ultimenotizie noi invece stiamo aspettando Putin che arriva in Italia per far chiudere sto cesso di ultime notizie ah… -