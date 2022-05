Ultime Notizie – Finlandia nella Nato, Putin e la reazione “a sorpresa” (Di domenica 15 maggio 2022) Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è stato “calmo e freddo” quando la Finlandia lo ha informato della sua decisione di fare domanda per l’adesione alla Nato. Mentre informava la Russia della decisione della Finlandia di fare domanda per l’adesione alla Nato, il presidente della Repubblica Finlandese Sauli Niinisto si è detto sorpreso dalla reazione calma del presidente Vladimir Putin. “In realtà, la sorpresa è stata che l’ha presa con tanta calma”, ha detto alla Cnn. “Ma nella politica di sicurezza, specialmente parlando con la Russia, devi tenere a mente che quello che Putin ha detto non significa che non bisogna stare in allerta”. Secondo Niinisto, “finora, sembra che non ci siano problemi immediati in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Il presidente della Russia, Vladimir, è stato “calmo e freddo” quando lalo ha informato della sua decisione di fare domanda per l’adesione alla. Mentre informava la Russia della decisione delladi fare domanda per l’adesione alla, il presidente della Repubblica Finlandese Sauli Niinisto si è detto sorpreso dallacalma del presidente Vladimir. “In realtà, laè stata che l’ha presa con tanta calma”, ha detto alla Cnn. “Mapolitica di sicurezza, specialmente parlando con la Russia, devi tenere a mente che quello cheha detto non significa che non bisogna stare in allerta”. Secondo Niinisto, “finora, sembra che non ci siano problemi immediati in ...

