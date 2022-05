Ultime Notizie – Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa (Di domenica 15 maggio 2022) Il caso Salini scuote Forza Italia. La ‘rimozione’ del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano Salini, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto di sorpresa e amareggiato il diretto interessato e non sarebbe andata affatto giù a Maria Stella Gelmini, molto vicina all’eurodeputato. Con una nota diffusa stamattina alla stampa Salini mette nero su bianco tutta la sua disapprovazione per la mancanza di motivazioni. Da qui la scelta di rinunciare alla nomina di responsabile per i rapporti con le associazioni imprenditoriali proposta da Silvio Berlusconi. ‘ ‘La decisione della mia rimozione da commissario regionale di Fi -rivela Salini- mi è stata resa nota nella giornata di sabato senza che tale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) IlForza Italia. La ‘rimozione’ del coordinatore regionale in Lombardia delMassimiliano, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto di sorpresa e amareggiato il diretto interessato e non sarebbe andata affatto giù a Maria Stella, molto vicina all’eurodeputato. Con una nota diffusa stamattina alla stampamette nero su bianco tutta la sua disapprovazione per la mancanza di motivazioni. Da qui la scelta di rinunciare alla nomina di responsabile per i rapporti con le associazioni imprenditoriali proposta da Silvio Berlusconi. ‘ ‘La decisione della mia rimozione da commissario regionale di Fi -rivela- mi è stata resa nota nella giornata di sabato senza che tale ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - PianetaMilan : Cessione #Milan – #Elliott potrebbe restare al comando del club - confass_sud : #sud #mezzogiorno : Finanziaria 2022, Armao 'Manovra miliardaria innovativa e di sviluppo che serve alla Sicilia' -… - napolipiucom : Bargiggia: 'Napoli agli americani, è molto probabile. Bezos? Ecco le ultime notizie' #DeLaurentiis #napoli… - Emma02852508 : Qualcuno che sa qualcosa di positivo su dybala, come che alla fine rinnoverà lo stesso al ribasso e quindi delle co… -