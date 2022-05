Ultime Notizie – Dybala e l’addio alla Juve: “Pensavo ad altri anni insieme” (Di domenica 15 maggio 2022) “Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia”. Paulo Dybala si prepara a dire addio alla Juventus. L’argentino, numero 10 bianconero, domani giocherà l’ultima gara all’Allianz Stadium davanti al pubblico che lo ha sostenuto per 7 anni. La Juventus non rinnoverà il contratto del 28enne, libero di cercarsi un’altra squadra. “E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse”, scrive Dybala sui social. “Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) “Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia”. Paulosi prepara a dire addiontus. L’argentino, numero 10 bianconero, domani giocherà l’ultima gara all’Allianz Stadium davanti al pubblico che lo ha sostenuto per 7. Lantus non rinnoverà il contratto del 28enne, libero di cercarsi un’altra squadra. “E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tantie tante emozioni, tutte assieme…che saremmo statiancora più, ma il destino ci mette su strade diverse”, scrivesui social. “Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 ...

