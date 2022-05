Ultime Notizie – Covid oggi Veneto | 2 428 contagi e 5 morti | bollettino 15 maggio

(Di domenica 15 maggio 2022) Sono 2.428 (-1.036) i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione è pari a 1.725.838, quello dei decessi a 14.589. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 49.952 (-1.290). Negli ospedale stabili i ricoveri in area medica, che sono 746 e diminuiscono (-5) quelli in terapia intensiva, che sono 41. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - ViViCentro : Juve Stabia, eroici i ragazzi dell'Under 17 di mister Sacco: 2-2 con il Sudtirol e accesso ai quarti di finale - KersevanRoberto : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 15 Maggio 2022 Versione UltraHD: - AMarco1987 : Ucraina, ultime notizie. Finlandia preannuncia richiesta ufficiale di adesione a Nato, Svezia a ruota. Blinken: «Pi… - infoitsport : Bargiggia: “Napoli agli americani, è molto probabile. Bezos? Ecco le ultime notizie” -

Le parole dei Kalush , band ucraina vincitrice dell'Eurovision 2022 , sulle bombe destinate all'acciaieria Azovstal. Le foto di alcune bombe russe con la scritta sono state condivise dal consigliere ...di Fabio Belli) BIGLIETTI SASSUOLO MILAN/, si gioca domenica 22 maggio alle ore 15:00 LA SBLOCCA SCAMACCA! Ritmi bassi allo stadio Dall'Ara nella fase centrale del primo tempo ma al ...Le porte del MAXXI L’Aquila, si apriranno per accogliere Mappa Appennino, la nuova mostra dell’artista Angelo Bellobono ...RIETI - Scivolone del Passo Corese in casa dello Sporting Montesacro: bianconeri travolti 6-1. Duro ko per i coresini che in questi anni di Promozione non ha mai subito un passivo di sei gol.