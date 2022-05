Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 601 contagi: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 601 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi, di cui 518 diagnosticati da antigenico, sono stati individuati su 5.163 tamponi fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10. I pazienti ricoverati in area medica sono 242 (+1). Sono 24.493 i casi di isolamento domiciliare (+380). Si registra il decesso di un uomo di 89 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 601 ida coronavirus in, 152022, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi, di cui 518 diagnosticati da antigenico, sono stati individuati su 5.163 tamponi fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10. I pazienti ricoverati in area medica sono 242 (+1). Sono 24.493 i casi di isolamento domiciliare (+380). Si registra il decesso di un uomo di 89 anni, residente nella provincia del Sud. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

