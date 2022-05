Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 1.495 contagi: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 1.495 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 12.246 tamponi, di cui 11.076 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 12,2%. I ricoveri ordinari sono 547 (-12 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 21, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. Due i decesso di persone con diagnosi di Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 1.495 ida coronavirus in, 152022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 12.246 tamponi, di cui 11.076 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 12,2%. I ricoveri ordinari sono 547 (-12 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 21, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. Due i decesso di persone con diagnosi di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

