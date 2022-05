Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 2.528 contagi e 5 morti: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 2.528 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.994 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 5.967 molecolari e 6.027 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, + 3,4%), l’età media è di 66,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.150 (-2 rispetto a ieri, -0,2%), età media 75,9 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 2.528 ida coronavirus inRomagna, 152022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 5. I nuovi casi sono stati individuati su 11.994 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 5.967 molecolari e 6.027 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, + 3,4%), l’età media è di 66,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.150 (-2 rispetto a ieri, -0,2%), età media 75,9 anni. L’età media dei nuovi positivi diè di ...

