Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 691 contagi | bollettino 15 maggio

Sono 691 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria registrati (su 4.281 tamponi effettuati) secondo i numeri del bollettino della regione. Registrati 4 morti, segnalati altri 1.113 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -426 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 196) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 13).

