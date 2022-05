Ultime Notizie – Covid Corea Nord oggi, quasi 300mila nuovi casi di ‘febbre’ (Di domenica 15 maggio 2022) Covid in Corea del Nord, segnalati oggi altri 15 morti dopo l’ammissione dei primi casi. E l’agenzia Kcna scrive di almeno altre 296.180 persone con “febbre”. Da fine aprile, secondo le Notizie ufficiali, sono 820.620 i contagi, con oltre 496.030 persone che si sono “completamente riprese” e più di 324.550 che sono ancora in cura. In totale la Corea del Nord, in lockdown totale, conferma 42 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022)indel, segnalatialtri 15 morti dopo l’ammissione dei primi. E l’agenzia Kcna scrive di almeno altre 296.180 persone con “febbre”. Da fine aprile, secondo leufficiali, sono 820.620 i contagi, con oltre 496.030 persone che si sono “completamente riprese” e più di 324.550 che sono ancora in cura. In totale ladel, in lockdown totale, conferma 42 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

