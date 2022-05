Ultime Notizie – Cagliari-Inter 1-3, nerazzurri rinviano festa Milan (Di domenica 15 maggio 2022) L’Inter vince 3-1 sul campo del Cagliari nella 37esima e penultima giornata della Serie A, tenendo aperta la corsa scudetto e rinviando la festa del Milan. I rossoneri comandano la classifica con 83 punti e 2 lunghezze di vantaggio sui nerazzurri. L’Inter nell’ultima giornata ospiterà la Sampdoria, mentre il Milan farà visita al Sassuolo e potrà accontentarsi di un pareggio: in caso di arrivo a pari punti, tricolore al Diavolo. Il Cagliari, fermo a 29 punti, vede la Serie B vicinissima. I sardi nell’ultima giornata fanno visita al Venezia: devono vincere e sperare che l’Udinese fermi la Salernitana, che ha 31 punti. LA PARTITA – Il match tra Cagliari e Inter si accende subito. Dopo 3 minuti primo squillo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) L’vince 3-1 sul campo delnella 37esima e penultima giornata della Serie A, tenendo aperta la corsa scudetto e rinviando ladel. I rossoneri comandano la classifica con 83 punti e 2 lunghezze di vantaggio sui. L’nell’ultima giornata ospiterà la Sampdoria, mentre ilfarà visita al Sassuolo e potrà accontentarsi di un pareggio: in caso di arrivo a pari punti, tricolore al Diavolo. Il, fermo a 29 punti, vede la Serie B vicinissima. I sardi nell’ultima giornata fanno visita al Venezia: devono vincere e sperare che l’Udinese fermi la Salernitana, che ha 31 punti. LA PARTITA – Il match trasi accende subito. Dopo 3 minuti primo squillo ...

