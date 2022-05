Ufficiali russi ' spogliati | legati e portati via' | così il terribile generale Muradov punisce chi si ribella a Putin

Advertising

Più volte nelle ultime settimane è infatti emerso come soldati odi Mosca, delusi dall'esito della guerra in Ucraina e non convinti degli ordini che ricevono, finiscano per ammutinarsi o ...Ma ihanno deciso che devono morire e sigillano e spendono milioni di rubli pur di ammazzarli ... Il loro sacrificio barbarico rievoca la strage deglipolacchi nella foresta di Katyn con ... Ufficiali russi «spogliati, legati e portati via»: così il terribile generale Muradov punisce chi si ribella a L’evacuazione dei combattenti ancora asserragliati dentro l’acciaieria Azovstal a Mariupol si fa sempre più difficile. Le trattative continuano, ...Dalle intercettazioni raccolte dagli ucraini emerge ancora una volta una realtà scioccante che riguarda i comandanti dell'esercito russo che si ribellano a Putin.