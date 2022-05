Ucraini sognano di ospitare a Mariupol il prossimo Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gli Ucraini sognano di ospitare a Mariupol, in un paese finalmente in pace e ricostruito, il prossimo Eurovision Song Contest. Nella notte, infatti, la band ucraina Kalush Orchestra ha vinto l'edizione 2022 del festival europeo della canzone e per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è mancata l'occasione di ricordare al mondo la città martoriata del sud-est del paese: “faremo del nostro meglio”, ha detto, per ospitare l'Eurovision a Mariupol l'anno prossimo. “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa”, ha commentato Zelensky sui social. La stessa Mariupol che, però, vive ancora una situazione difficile. “Nella città di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Glidi, in un paese finalmente in pace e ricostruito, ilSong Contest. Nella notte, infatti, la band ucraina Kalush Orchestra ha vinto l'edizione 2022 del festival europeo della canzone e per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è mancata l'occasione di ricordare al mondo la città martoriata del sud-est del paese: “faremo del nostro meglio”, ha detto, perl'l'anno. “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa”, ha commentato Zelensky sui social. La stessache, però, vive ancora una situazione difficile. “Nella città di ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraini sognano di ospitare a Mariupol il prossimo Eurovision - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Gli ucraini sognano di ospitare a Mariupol, in un paese finalmente in pace e ricostruito, il pro… - ItaliaNotizie24 : Ucraini sognano di ospitare a Mariupol il prossimo Eurovision - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ucraini sognano di ospitare a Mariupol il prossimo Eurovision -… - forzadraghi : @papadia_papadia @ilfoglio_it @LexieVillanelle Forse lei non ha capito i nazionalisti Ucraini compreso Zelenski non… -